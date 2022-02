Bologna-Spezia | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la ventiseiesima giornata di. Appuntamento al Dall’Ara per questo scontro salvezza tra due squadre che non possono certo definirsi salve. Da una parte i rossoblu in crisi nera nel, dall’altra i liguri che si sono tirati fuori dalle sabbie mobili ma possono rientrarci. Fischio d’inizio alle ore 21 di lunedì 21 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Sergio Floccari e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Giancarlo Marocchi. SportFace.

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - BolognaSpazio : È tempo di #MatchDay! ??? Spezia ?? 21:00 ?? Serie A ?? Stadio Renato Dall'Ara Forza Bologna! - FT_Total : ITALIA ????. Dos buenos partidos en la #SerieA. 19:00 Cagliari - Napoli 21:00 Bologna - Spezia - cmdotcom : #Bologna-#Spezia: le probabili formazioni, dove vederla in tv #BolognaSpezia - NazioneLaSpezia : Aquilotti senza paura a Bologna Sostenuti da quattrocento tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Spezia

Questa sera a Cagliari (ore 19), nel primo dei due posticipi del lunedì (l'altro èdelle 20.45), gli azzurri avranno una grande opportunità per scavalcare l'Inter e agganciare il ...... streaming su sito di SuperTennis, Sky Go e SuperTenniX (per gli abbonati) 19:00 CALCIO Serie A, Cagliari - Napoli - Diretta streaming su DAZN 21:00 CALCIO Serie A,- Diretta tv su ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Bologna-Spezia, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Appuntamento al Dall’Ara per questo scontro salvezza tra due squadre che ...I partenopei con la ghiotta occasione di ragiugere il Milan in testa alla classifica. Alle 21 Bologna – Spezia. Sere A: la classifica 26^ giornata Lazio , Sarri: “abbiamo reagito bene . Eravamo in ...