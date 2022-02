Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022)DEL 20 FEBBRAIOORE 19.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI PER UN INCIDENTE CODE TRA COLLEFERRO E ANAGNI, IN DIREZIONE SUD NELLO STESSO TRATTO MA IN DIREZIONE, CODE PER MATERIALI DISPERSI A SEGUITO DI UN INCIDENTE DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI I LAVORI NOTTURNI SULLA PONTINA ANDRANNO AVANTI SINO AL 4 MARZO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA, DALLE 22.00 ALLE 06.00 CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE E USCITA NEL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO TOR DE’ CENCI/SPINACETO ORA IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA ...