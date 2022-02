Sci alpino, Mikaela Shiffrin dopo il Team Event: “Oggi il giorno più bello della mia Olimpiade, non poteva finire meglio di così” (Di domenica 20 febbraio 2022) I Giochi Olimpici invernali 2022 si chiudono senza medaglie per il settore femminile dello sci alpino statunitense, risultato negativamente eclatante date le premesse della vigilia. Il paese a stelle e strisce, costretto a rinunciare alla miglior interprete delle gare veloci Breezy Johnson, puntava tutto sulla reginetta della disciplina Mikaela Shiffrin. Rassegna da incubo per l’americana che torna mestamente a casa con la mascotte a forma di panda in valigia al posto delle medaglie. In cinque Eventi individuali Shiffrin ha collezionato tre uscite (proprio nelle specialità a lei più consone), un nono posto in superG ed una diciottesima piazza tra le porte larghe. Infine la quarta posizione nel parallelo misto a squadre, gara in cui è risultata essere il punto debole ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) I Giochi Olimpici invernali 2022 si chiudono senza medaglie per il settore femminile dello scistatunitense, risultato negativamente eclatante date le premessevigilia. Il paese a stelle e strisce, costretto a rinunciare alla miglior interprete delle gare veloci Breezy Johnson, puntava tutto sulla reginettadisciplina. Rassegna da incubo per l’americana che torna mestamente a casa con la mascotte a forma di panda in valigia al posto delle medaglie. In cinquei individualiha collezionato tre uscite (proprio nelle specialità a lei più consone), un nono posto in superG ed una diciottesima piazza tra le porte larghe. Infine la quarta posizione nel parallelo misto a squadre, gara in cui è risultata essere il punto debole ...

