Ritrovato a Stromboli il giovane che risultava disperso: era finito in una scarpata (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ vivo il giovane napoletano di 28 anni che risultava disperso a Stromboli da venerdì pomeriggio. Era finito in una scarpata profonda circa 30 metri. Aveva scalato la montagna andando oltre i 400 metri d’altezza autorizzati per il rischiovulcanico. Nell’isola delle Eolie vi era stata una vera e propria mobilitazione. Impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico, i carabinieri al comando del maresciallo Giuseppe Carlà, i militari della guardia di finanza arrivati con la motovedetta, i vigili del fuoco, la Protezione civile, le guide vulcanologiche e volontari isolani. Alle 12,30 si sono udite le voci del giovane e si è proceduto al recupero. Le unità del Soccorso Alpino si sono calate con una fune e tra non poche difficoltà sono riuscite ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ vivo ilnapoletano di 28 anni cheda venerdì pomeriggio. Erain unaprofonda circa 30 metri. Aveva scalato la montagna andando oltre i 400 metri d’altezza autorizzati per il rischiovulcanico. Nell’isola delle Eolie vi era stata una vera e propria mobilitazione. Impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico, i carabinieri al comando del maresciallo Giuseppe Carlà, i militari della guardia di finanza arrivati con la motovedetta, i vigili del fuoco, la Protezione civile, le guide vulcanologiche e volontari isolani. Alle 12,30 si sono udite le voci dele si è proceduto al recupero. Le unità del Soccorso Alpino si sono calate con una fune e tra non poche difficoltà sono riuscite ...

Advertising

telodogratis : Ritrovato a Stromboli il giovane che risultava disperso, Stefano è vivo - anteprima24 : ** #Ritrovato a #Stromboli il #Giovane che risultava disperso: era finito in una scarpata **… - buonweekend : RT @lasiciliait: Stromboli, ritrovato in una scarpata il giovane che era stato dato per disperso - lasiciliait : Stromboli, ritrovato in una scarpata il giovane che era stato dato per disperso - blogsicilia : #notizie #sicilia Ritrovato a Stromboli il giovane che risultava disperso, Stefano è vivo - -