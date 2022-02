Milan, i tifosi non criticano Maignan: «Anche i migliori sbagliano» (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo gli errori contro la Salernitana, i tifosi del Milan non hanno abbandonato Maignan Non basta una partita storta a minare la fiducia dei tifosi del Milan nei confronti di Mike Maignan. Il deludente pareggio con la Salernitana è parzialmente da addossare al portiere francese che però viene difeso a spada tratta dal popolo rossonero sui social. Anche i migliori sbagliano#Maignan resta sempre un signor portiere?— Giovanni (@giovanni lupis) February 20, 2022 Riguardo a #Maignan da inizio campionato che in molti aspettavano questo momento. Penso che a bisogno di cure ed è lontano dal #Milan chi nel giro di una settimana parla prima di fenomeno e poi di un flop. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo gli errori contro la Salernitana, idelnon hanno abbandonatoNon basta una partita storta a minare la fiducia deidelnei confronti di Mike. Il deludente pareggio con la Salernitana è parzialmente da addossare al portiere francese che però viene difeso a spada tratta dal popolo rossonero sui social.resta sempre un signor portiere?— Giovanni (@giovanni lupis) February 20, 2022 Riguardo a #da inizio campionato che in molti aspettavano questo momento. Penso che a bisogno di cure ed è lontano dal #chi nel giro di una settimana parla prima di fenomeno e poi di un flop. ...

Advertising

CalcioOggi : I tifosi del Milan trovano l'errore, non è colpa di Maignan e Tomori - Virgilio Sport - Ilmsso : Buongiorno solo ai grandi tifosi del Milan e del maestro Giampaolo ???? Curpa de jampaolo se Paldini non gli compra… - Daniele_D10S : @RaffaeleMarroc4 Senza offesa, non me ne vogliate tifosi di inter, milan, torino e di quella merda, ma KK gli mette… - GalliDeborah : BARESI è andato in B pur di stare al milan.Dopo ieri c’è tanto da pensare… Ma la squadra va sostenuta a prescindere… - gilnar76 : Salernitana-#Milan, i tifosi Inter sfottono: «Avevano già festeggiato lo scudetto» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan… -