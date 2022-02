LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa Kamna, Fortunato e Covi beffati. Successo finale a Poels (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 A brevissimo la classifica di tappa e la graduatoria conclusiva. 14.58 Fortunato ha tagliato il traguardo 4” dopo il vincitore, Covi terzo a 10”. Le parole di Kamna: “Corsa dura, ma la vittoria significa tanto per me. Ora mi concentro sulle prossime corse, noi della Bora vogliamo vincere il più possibile”. 14.56 Spiace che Covi e Fortunato si siano lasciati sorprendere, l’azione di Kamna negli ultimi metri era tutt’altro che irresistibile… Questi due giovani azzurri continuano a mandare ottimi segnali in prospettiva futura. 14.54 Tardivi gli assalti alla maglia amarilla sull’ascesa finale, Poels ha tenuto sotto controllo la situazione complice il supporto ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 A brevissimo la classifica die la graduatoria conclusiva. 14.58ha tagliato il traguardo 4” dopo il vincitore,terzo a 10”. Le parole di: “Corsa dura, ma la vittoria significa tanto per me. Ora mi concentro sulle prossime corse, noi della Bora vogliamo vincere il più possibile”. 14.56 Spiace chesi siano lasciati sorprendere, l’azione dinegli ultimi metri era tutt’altro che irresistibile… Questi due giovani azzurri continuano a mandare ottimi segnali in prospettiva futura. 14.54 Tardivi gli assalti alla maglia amarilla sull’ascesaha tenuto sotto controllo la situazione complice il supporto ...

