LIVE Volta ao Algarve 2022, ultima tappa in DIRETTA: Higuita si impone sull’Alto do Malhao, Evenepoel conserva la maglia di leader! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 18.35 Evenepoel vince anche la maglia di miglior giovane, mentre la maglia del miglior scalatore se l’aggiudica il portoghese Joao Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados). Fabio Jacobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) trionfa invece nella classifica a punti. 18.33 Ecco la top 5 finale nella classifica generale: 1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) BEL 19:35:03 2. Brando McNulty (UAE Team Emirates) USA + 1:17 3. Daniel Martinez (INEOS Grenadiers) COL +1:21 4. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) GBR + 1:39 5. David Gaudu (Groupama – FDJ) FRA +2:00 18.30 Sesta vittoria in carriera per Sergio ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 La nostratermina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 18.35vince anche ladi miglior giovane, mentre ladel miglior scalatore se l’aggiudica il portoghese Joao Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados). Fabio Jacobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) trionfa invece nella classifica a punti. 18.33 Ecco la top 5 finale nella classifica generale: 1. Remco(Quick-Step Alpha Vinyl Team) BEL 19:35:03 2. Brando McNulty (UAE Team Emirates) USA + 1:17 3. Daniel Martinez (INEOS Grenadiers) COL +1:21 4. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) GBR + 1:39 5. David Gaudu (Groupama – FDJ) FRA +2:00 18.30 Sesta vittoria in carriera per Sergio ...

gl1tterata : Comunque così a caso ahahah se non sei mai stata a Barcellona vacci!! D’estate se è la prima volta. Io ci ho lasc…… - honggjx : mi sono persa la live di hongjoong un’altra volta - zazoomblog : LIVE Volta ao Algarve 2022 ultima tappa in DIRETTA: provano ad allungare in due 25 km all’arrivo - #Volta #Algarve… - itsmetheguru : Questa volta faccio proprio il thread quindi commenti live e spoiler sui miei deliri durante la lettura di the wick… - Aurelio77961914 : @lucaforever__ @Leti60245108 Luca ama cantare in live e l'altra volta è stata la prima volta perché veniva da serat… -