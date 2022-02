Guerra e pace tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge: “ho dato il peggio di me!” Ecco cos’è successo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Manila Nazzaro e Soleil Sorge tornano ad affrontare le loro reciproche delusioni Manila Nazzaro e Soleil Sorge tornano ad affrontare le loro incomprensioni e si confrontano a cuore aperto sugli avvenimenti dell’ultimo mese e mezzo. A fare il primo passo è l’ex Miss Italia che, in un momento d’intimità con Soleil, confessa: “mi manca tanto la nostra complicità, mi manchi tu!”. Soleil, dinanzi alle parole della concorrente, scoppia a piangere e, in lacrime, dichiara di sentire anche lei la sua mancanza: “anche tu mi manchi tanto!!!” . E’ così che, tra le due, inizia un confronto diretto fatto di chiarimenti e dialogo. Manila afferma di esserci sempre stata ma che si sono alzati dei muri invalicabili da ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)tornano ad affrontare le loro reciproche delusionitornano ad affrontare le loro incomprensioni e si confrontano a cuore aperto sugli avvenimenti dell’ultimo mese e mezzo. A fare il primo passo è l’ex Miss Italia che, in un momento d’intimità con, confessa: “mi manca tanto la nostra complicità, mi manchi tu!”., dinanzi alle parole della concorrente, scoppia a piangere e, in lacrime, dichiara di sentire anche lei la sua mancanza: “anche tu mi manchi tanto!!!” . E’ così che, tra le due, inizia un confronto diretto fatto di chiarimenti e dialogo.afferma di esserci sempre stata ma che si sono alzati dei muri invalicabili da ...

