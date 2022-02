Conseguenze economiche di una guerra senza vincitori (Di domenica 20 febbraio 2022) Assuefatti a ogni orrore, immersi nell’irrealtà virtuale, osserviamo la guerra che avanza come fosse l’ennesima serie di Netflix. Non ci scuotono le granate Ags e Spg che piovono nei cieli del Donbass. Non ci inquietano i colpi di mortaio che fisc ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 20 febbraio 2022) Assuefatti a ogni orrore, immersi nell’irrealtà virtuale, osserviamo lache avanza come fosse l’ennesima serie di Netflix. Non ci scuotono le granate Ags e Spg che piovono nei cieli del Donbass. Non ci inquietano i colpi di mortaio che fisc ... sul sito.

Advertising

Lukyluke311 : 3/3. “Metterebbe a dura prova la sopravvivenza dell’UE, già segnata da problemi strutturali e dalle nefaste conseg… - FabioRocco86 : RT @simone_tala_: @StefanoPutinati A Putun non conviene per nulla invadere l’Ucraina, in primis perché le conseguenze economiche per tale m… - simone_tala_ : @StefanoPutinati A Putun non conviene per nulla invadere l’Ucraina, in primis perché le conseguenze economiche per… - lucioaprile5 : @marilovesgr33n @Lisaonthesofa @Fedez @ChiaraFerragni Diciamo che sta quasi per scoppiare una guerra in Europa con… - paoloangeloRF : Conseguenze economiche di una guerra senza vincitori -