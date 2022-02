Ciclismo, Vuelta a Andalucia: Känma vince davanti a Fortunato e Covi. A Poels la classifica generale (Di domenica 20 febbraio 2022) Grande spettacolo nell’ultima frazione della Vuelta a Andalucia 2022, sui 147 km che da Huesa portavano fino all’arrivo in salita di Chiclana de Segura. In una tappa che si spezza rapidamente in due è il tedesco Lennard Känma della Bora Hansgrohe a trovare l’azione decisiva e tagliare il traguardo con le braccia al cielo. Nel gruppo, staccato oltre un minuto e mezzo dalla testa della corsa, Wout Poels riesce a resistere agli attacchi degli avversari, mantenendo la maglia e vincendo la classifica generale. La tappa è durissima sin dal primo chilometro, e già sulla prima ascesa del Puerto Fuente del Gallo si avvantaggia un folto gruppo di attaccanti. Il gruppo, focalizzato interamente sulla lotta per la generale, lascia andare i fuggitivi tra cui ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Grande spettacolo nell’ultima frazione della2022, sui 147 km che da Huesa portavano fino all’arrivo in salita di Chiclana de Segura. In una tappa che si spezza rapidamente in due è il tedesco Lennarddella Bora Hansgrohe a trovare l’azione decisiva e tagliare il traguardo con le braccia al cielo. Nel gruppo, staccato oltre un minuto e mezzo dalla testa della corsa, Woutriesce a resistere agli attacchi degli avversari, mantenendo la maglia endo la. La tappa è durissima sin dal primo chilometro, e già sulla prima ascesa del Puerto Fuente del Gallo si avvantaggia un folto gruppo di attaccanti. Il gruppo, focalizzato interamente sulla lotta per la, lascia andare i fuggitivi tra cui ...

