Cesena-Vis Pesaro, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo Stadio Manuzzi va in scena la sfida tra Cesena e Vis Pesaro, valida per il ventisettesimo turno del Girone B di Serie C. Una sfida interessante e tutta da seguire tra due compagini che stanno ben figurando in questo campionato. I padroni di casa sono la terza forza del torneo e i loro 48 punti in classifica rappresentano un buonissimo biglietto da visita. Solamente le corazzate Reggiana e Modena, con l'impressionante cifra di 62 punti, sono riuscite a fare meglio dei romagnoli. Prime posizioni, quindi, irraggiungibili per i bianconeri, che dovranno però difendersi dagli attacchi di Entella e Pescara per il terzo posto. Ospiti che rimangono stabili poco più giù, in settima posizione con 35 punti. Piena zona playoff per i marchigiani, che aprono, tuttavia, una zona di classifica molto corta e in cui un passo falso potrebbe far ...

