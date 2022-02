Cattivissimo Me 4 uscirà per Universal e Illumination a luglio 2024 (Di domenica 20 febbraio 2022) Il franchise legato a Cattivissimo Me ha prodotto fino ad ora tre lungometraggi della saga, e spin-off legati ai personaggi dei Minions. La comunicazione dell’uscita di Cattivissimo Me 4 è stata accompagnata da un altro annuncio legato alla distribuzione del film d’animazione Migration, che arriverà nelle sale cinematografiche il 30 giugno 2023. Al centro della storia ci sarà una famiglia di paperi che si sposterà in vacanza dal New England a New York, e poi alle Bahamas. Cattivissimo Me 4 segna la quindicesima collaborazione tra la Illumination e Universal. Il franchise di Cattivissimo Me ha generato fino ad ora ben 1,2 miliardi di dollari. Per il quarto capitolo della saga è stato annunciato il ritorno del cast vocale originale, composto da Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Il franchise legato aMe ha prodotto fino ad ora tre lungometraggi della saga, e spin-off legati ai personaggi dei Minions. La comunicazione dell’uscita diMe 4 è stata accompagnata da un altro annuncio legato alla distribuzione del film d’animazione Migration, che arriverà nelle sale cinematografiche il 30 giugno 2023. Al centro della storia ci sarà una famiglia di paperi che si sposterà in vacanza dal New England a New York, e poi alle Bahamas.Me 4 segna la quindicesima collaborazione tra la. Il franchise diMe ha generato fino ad ora ben 1,2 miliardi di dollari. Per il quarto capitolo della saga è stato annunciato il ritorno del cast vocale originale, composto da Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre ...

