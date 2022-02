Addio a Frosio | ex allenatore atalantino | nel ’90 guidò la cavalcata in Coppa Uefa

(Di domenica 20 febbraio 2022) Aveva 73 anni, portò i nerazzurri ai quarti di finale della sfida europea. Del periodo a Bergamo ricordava «la passione e l’entusiasmo dei tifosi: anche quando eravamo in trasferta sembrava di giocare in casa».

Nato a Monza il 20 settembre del 1948, Pierluiginel 1972 fa il suo esordio nel Cesena in Serie B, giocando nel ruolo di libero e contribuendo alla prima storica promozione del club in Serie A.Pierluigiè morto all'età di 74 anni - Con la maglia del Grifo 323 presenze, la conquista della Serie A e il secondo post senza sconfittePierluigi, il Capitano per i perugini. Si è spento nella notte tra sabato e domenica, a 73 anni l'ex calciatore e allenatore, che capitano del Perugia dei Miracoli, la prima squadra a ...Capitano del Perugia dei miracoli degli Anni '70, allenatore, dirigente e opinionista tv attento e arguto: si è spento oggi all'età di 73 anni Pierluigi Frosio, grande protagonista e volto noto del ...Addio a Pierluigi Frosio, capitano del Perugia dei miracoli, quello dell'imbattibilità in Serie, capace di sfiorare la vittoria dello scudetto. Frosio, 73 anni, è morto dopo aver lottato per un ...