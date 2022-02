Vicenza-Spal, le formazioni ufficiali: Diaw-Teodorczyk-Da Cruz contro Da Riva-Rossi-Colombo (Di sabato 19 febbraio 2022) Ecco le formazioni ufficiali di Vicenza-Spal (fischio d'inizio ore 14). Vicenza: Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio, Lukaku; Zonta, Ra... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Ecco ledi(fischio d'inizio ore 14).: Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio, Lukaku; Zonta, Ra...

Advertising

serieB123 : SerieB Serie B, sfida delicata: i due tecnici cercano la svolta - SerieBTurkiye : ?? ILK 11'LER: ?? L.R. VICENZA | Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio, Lukaku; Zonta, Ranocchia, Cavion; Diaw, Teodor… - DirettaSpal : La 24^ giornata di #serieB porta la #SPAL al 'Menti' di #Vicenza per uno scontro salvezza delicatissimo - desti_paradiso : I consigli di DP per il weekend: Donato: Vicenza vs SPAL (sabato 14:00) Edo: Catania vs Virtus Francavilla (sabato… - TUTTOB1 : Serie B, Vicenza-Spal: le probabili formazioni -