(Di sabato 19 febbraio 2022) “Ci presentiamo nel migliore dei modi, ho visto tornaree il sorriso dopo un periodo duro, difficile. Ora in casa nostra abbiamo un’opportunità di, che fa la differenza tra chi si deve salvare”. Così Paolonella conferenza stampa alla vigilia di, importante scontro-salvezza fissato alle ore 15:00 di domenica 20 febbraio. Il tecnico delè fiducioso dopo la vittoria contro il Torino che è arrivata dopo un calendario difficilissimo: “Non siamo una squadra inferiore a nessuno rispetto a chi si deve salvare. Abbiamo dovuto mettere un piede dentro la zona calda per tirare fuori quello che abbiamo”. Sull’avversario di domani,ha dichiarato: “Ho letto che vogliono venire a vincere, noi li ...

Advertising

zazoomblog : Venezia-Genoa Zanetti: “È tornato l’entusiasmo vogliamo dare continuità” - #Venezia-Genoa #Zanetti: #tornato - buoncalcio : Venezia, Zanetti alla vigilia del Genoa: “A centrocampo giocherà Ampadu. Ballottaggio Nani-Johnsen” - sportface2016 : #VeneziaGenoa, Zanetti alla vigilia: 'È tornato l'entusiasmo, vogliamo dare continuità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Genoa? Ci presentiamo alla sfida nel migliore dei modi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Genoa? Ci presentiamo alla sfida nel migliore dei modi' -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Genoa

...a: "non siamo una squadra inferiore a nessuno rispetto a chi si deve salvare - dice - . Abbiamo dovuto mettere un piede dentro la zona calda per tirare fuori quello che abbiamo". Sul...Milan, Fiorentina, Roma,, Spezia, Bologna,e ora Atalanta. A Roma il capitale era americano anche prima dei Friedkin, c'era Pallotta (socio come Pagliuca dei Boston Celtics) e il suo ...Sull’avversario di domani, Zanetti ha dichiarato: “Ho letto che vogliono venire a vincere, noi li aspettiamo, siamo nella tana dei leoni e cercheremo di combattere la nostra sfida. Sono aggressivi, ...Dopo un periodo nero, torna quindi la luce a Venezia: "Non siamo una squadra inferiore a nessuno rispetto a chi si deve salvare - dice -. Abbiamo dovuto mettere un piede dentro la zona calda per ...