Tom Cruise, la sua prima manager rivela: "Era ossessionato dal suo aspetto e aveva delle esigenze assurde" (Di sabato 19 febbraio 2022) Eileen Berlin, la prima manager di Tom Cruise, ha recentemente rivelato: 'Tommy era ossessionato dal suo aspetto sin da quando era un ragazzo e aveva delle esigenze assurde'. Tom Cruise, secondo quanto riferito al DailyMail.com dalla sua prima manager, Eileen Berlin, alla tenera età di 18 anni cercava disperatamente di raggiungere il successo, era ossessionato dal suo aspetto e aveva già delle esigenze eccentriche e piuttosto assurde. Berlin, che oggi ha 86 anni, ha reso pubbliche le foto che ha scattato a Cruise durante il periodo di quattro anni in ...

