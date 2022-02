Serie B: pari Cremonese, il Pisa vince a Monza e la aggancia in vetta. Parma ko con la Ternana. Vicenza-Spal 1-1 (Di sabato 19 febbraio 2022) La 24esima giornata di Serie B prende il via questo pomeriggio con 5 gare in programma alle 14 e una alle 16.15 Un sabato partito subito co... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) La 24esima giornata diB prende il via questo pomeriggio con 5 gare in programma alle 14 e una alle 16.15 Un sabato partito subito co...

Advertising

iltirreno : ? CALCIO: SERIE B/IL PISA - I nerazzurri vanno sotto, ma reagiscono alla grande: Puscas firma il pari poi decide un… - TUTTOB1 : RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: game over. Pisa vince in rimonta, ok Reggina e Ascoli. Cade ancora il Par… - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Spal e Ascoli in vantaggio, pari del Parma - SimonePerego3 : RT @SaviCarlone: @juventusfc 2021-2022. Partite vinte: 13, come pari + perse (8 + 5). Massima serie in 12 partite: 27 punti. Ripetendola ne… - MattPeeler9 : @TerenasIII Da fan della serie, è a livello di gameplay al pari dei migliori, forse il migliore io abbia mai giocat… -