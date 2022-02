Rimuovendo il passato | cancelliamo anche gli anticorpi che il conflitto storico ha generato

(Di sabato 19 febbraio 2022) La sera del 22 agosto 1566 una folla riunitasi nella città di ‘s-Hertogenbosch per ascoltare il pubblico sermone di un predicatore protestante diede vita a un’ondata iconoclasta destinata a diffondersi nel giro di poche settimane in molte città dei Paesi Bassi spagnoli. Passando di chiesa in chiesa, contadini artigiani e nobili locali distrussero immagini, sculture, dipinti, libri, vestimenti sacri, vetri colorati, manufatti colpevoli a loro dire di indurre i fedeli all’idolatria e alla lussuria. Alcuni cattolici furono persuasi dagli argomenti (e dalla violenza) degli iconoclasti, molti altri invece furono uccisi come fomentatori di una devozione troppo legata alla materialità della religione e poco attenta alla dimensione spirituale del culto. Quattro secoli e mezzo dopo, tra il febbraio e il settembre 2015, tra l’Iraq e la Siria, i leader del sedicente Stato islamico, meglio ...

