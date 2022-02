Pomezia, non si ferma al posto di controllo, ma ‘punta’ l’auto dei Carabinieri: arrestato 22enne (Di sabato 19 febbraio 2022) Pensava di passare inosservato, nel buio della notte, viaggiando senza targa a bordo di un ciclomotore. E quando si è ritrovato una pattuglia di Carabinieri a poca distanza, che gli intimava l’alt, invece di obbedire ha pensato di accelerare per provare a fuggire. E’ successo ieri sera intorno alle 23:30 a Pomezia, in Fratelli Bandiera. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, in servizio per il normale pattugliamento di controllo della zona, hanno notato il giovane a bordo di uno scooter privo di targa. Gli hanno mostrato la paletta, intimandogli di fermarsi per verificare i documenti. Non si ferma all’alt e prende in pieno l’auto dei Carabinieri Ma il ragazzo, invece di rallentare, ha dato gas e, puntando verso la gazzella dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) Pensava di passare inosservato, nel buio della notte, viaggiando senza targa a bordo di un ciclomotore. E quando si è ritrovato una pattuglia dia poca distanza, che gli intimava l’alt, invece di obbedire ha pensato di accelerare per provare a fuggire. E’ successo ieri sera intorno alle 23:30 a, in Fratelli Bandiera. Idel Nucleo Radiomobile, in servizio per il normale pattugliamento didella zona, hanno notato il giovane a bordo di uno scooter privo di targa. Gli hanno mostrato la paletta, intimandogli dirsi per verificare i documenti. Non siall’alt e prende in pienodeiMa il ragazzo, invece di rallentare, ha dato gas e, puntando verso la gazzella dei ...

