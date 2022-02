Niente bonus edilizio a chi non rispetta i diritti dei lavoratori: la stretta del governo Draghi (Di sabato 19 febbraio 2022) «Nessun bonus edilizio a chi non rispetta i diritti dei lavoratori». Le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, su Facebook, sono chiare e non lasciano spazio a interpretazioni. «Nel Consiglio dei ministri di ieri 18 febbraio abbiamo deciso di mettere al centro la salute e la sicurezza sul lavoro, subordinando l’ottenimento dei bonus all’applicazione dei contratti collettivi nazionali. È un passo avanti nella direzione giusta», ha aggiunto. Speranza si riferisce alla norma fortemente voluta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando che, di fatto, subordina la concessione dei bonus all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Questo è «un passo importante per il settore e, in generale, in termini di utilizzo della spesa pubblica per ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) «Nessuna chi nondei». Le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, su Facebook, sono chiare e non lasciano spazio a interpretazioni. «Nel Consiglio dei ministri di ieri 18 febbraio abbiamo deciso di mettere al centro la salute e la sicurezza sul lavoro, subordinando l’ottenimento deiall’applicazione dei contratti collettivi nazionali. È un passo avanti nella direzione giusta», ha aggiunto. Speranza si riferisce alla norma fortemente voluta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando che, di fatto, subordina la concessione deiall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Questo è «un passo importante per il settore e, in generale, in termini di utilizzo della spesa pubblica per ...

