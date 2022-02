La guerra è a un passo: la paura e la fuga da Donetsk dopo l’attentato (Di sabato 19 febbraio 2022) L’esplosione, che non ha causato vittime, è avvenuta in pieno centro città, nel parcheggio del palazzo governativo dell’autoproclamata Repubblica filorussa di Donetsk. La macchina militare di Denis Sinenkov, capo delle milizie locali, è saltata in aria. Di lei resta solo la carcassa sfigurata, circondata da suoi pezzi volati nell’arco di 10 metri: pezzi di cofano, di sedili, di pneumatici. Intorno camminano nervosamente dei soldati in divisa o in borghese. Alcuni imbracciano dei kalashnikov, altri dei metal detector con cui girano intorno quel che resta della vettura ed esaminano le macerie. Le ricerche mostrano che non si è trattato di un missile o di un mortaio sparato da lontano, ma probabilmente di una bomba. Secondo alcuni militari sarebbe stata posizionata manualmente e si tratterebbe di un probabile attentato compiuto da una cellula filo ucraina presente a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) L’esplosione, che non ha causato vittime, è avvenuta in pieno centro città, nel parcheggio del palazzo governativo dell’autoproclamata Repubblica filorussa di. La macchina militare di Denis Sinenkov, capo delle milizie locali, è saltata in aria. Di lei resta solo la carcassa sfigurata, circondata da suoi pezzi volati nell’arco di 10 metri: pezzi di cofano, di sedili, di pneumatici. Intorno camminano nervosamente dei soldati in divisa o in borghese. Alcuni imbracciano dei kalashnikov, altri dei metal detector con cui girano intorno quel che resta della vettura ed esaminano le macerie. Le ricerche mostrano che non si è trattato di un missile o di un mortaio sparato da lontano, ma probabilmente di una bomba. Secondo alcuni militari sarebbe stata posizionata manualmente e si tratterebbe di un probabile attentato compiuto da una cellula filo ucraina presente a ...

