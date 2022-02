Jean-Luc Brunel, ex agente di moda vicino a Jeffrey Epstein e accusato di stupro, è stato trovato morto in carcere a Parigi (Di sabato 19 febbraio 2022) Un uomo sospettato di essere coinvolto negli abusi sessuali di cui era accusato il finanziere americano Jeffrey Epstein è stato trovato morto, impiccato, nella sua cella nel carcere de la Santé, a Parigi. L’uomo era Jean-Luc Brunel, 76enne fondatore di Leggi su ilpost (Di sabato 19 febbraio 2022) Un uomo sospettato di essere coinvolto negli abusi sessuali di cui erail finanziere americano, impiccato, nella sua cella nelde la Santé, a. L’uomo era-Luc, 76enne fondatore di

Corriere : Caso Epstein: Jean-Luc Brunel, ex agente di top model, si impicca in cella a Parigi - ilpost : Jean-Luc Brunel, ex agente di moda vicino a Jeffrey Epstein e accusato di stupro, è stato trovato morto in carcere… - miriamartemisya : RT @ImolaOggi: L'ex agente di modelle Jean-Luc Brunel, coinvolto nel caso #Epstein, è stato trovato morto questo sabato nella sua cella del… - greenpassnews : L'amico intimo di Jeffrey Epstein e il 'pappone' Jean-Luc Brunel sono stati trovati morti in una prigione apparente… - vecchidf : Incredibile si suicidano tutti. Epstein, pur essendo nello stesso carcere dove e’ detenuto El Chapo, è riuscito a s… -