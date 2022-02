I convocati del Cittadella: tre rientri e due assenti per il Benevento (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCittadella – Terza partita in una settimana per il campionato di Serie B. Domani al Tombolato, calcio di inizio fissato alle ore 15.30, il Cittadella di Gorini riceverà la visita del Benevento di Caserta, una sfida valevole per la 5ª giornata di ritorno. In casa granata si registrano i rientri dopo il turno di squalifica di Antonucci, Mattioli e Tounkara. Ancora indisponibili Branca e Danzi, che salteranno il match con i giallorossi. Questi i 24 i convocati per domani: Portieri: 33 Kastrati Elhan, 77 Maniero Luca; Difensori: 2 Perticone Romano, 3 Benedetti Amedeo, 5 Del Fabro Dario, 6 Visentin Santiago, 15 Frare Domenico, 17 Donnarumma Daniele, 18 Mattioli Alessandro, 19 Ciriello Vincenzo, 84 Cassandro Tommaso; Centrocampisti: 16 Vita Alessio, 8 Mazzocco Davide, 20 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Terza partita in una settimana per il campionato di Serie B. Domani al Tombolato, calcio di inizio fissato alle ore 15.30, ildi Gorini riceverà la visita deldi Caserta, una sfida valevole per la 5ª giornata di ritorno. In casa granata si registrano idopo il turno di squalifica di Antonucci, Mattioli e Tounkara. Ancora indisponibili Branca e Danzi, che salteranno il match con i giallorossi. Questi i 24 iper domani: Portieri: 33 Kastrati Elhan, 77 Maniero Luca; Difensori: 2 Perticone Romano, 3 Benedetti Amedeo, 5 Del Fabro Dario, 6 Visentin Santiago, 15 Frare Domenico, 17 Donnarumma Daniele, 18 Mattioli Alessandro, 19 Ciriello Vincenzo, 84 Cassandro Tommaso; Centrocampisti: 16 Vita Alessio, 8 Mazzocco Davide, 20 ...

