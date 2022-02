Google e il piano per portare Privacy Sandbox ad Android (Di sabato 19 febbraio 2022) Google ha annunciato piani per portare il suo Privacy Sandbox al sistema operativo mobile Android come parte degli sforzi che dice miglioreranno la Privacy degli utenti. Il gigante della tecnologia ha detto che sta iniziando una “iniziativa pluriennale” per introdurre il nuovo sistema e cambierà il modo in cui gli inserzionisti possono tracciare gli utenti attraverso diverse applicazioni su mobile. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> Apple, tracce dei nuovi Mac nel database eurasiatico L’annuncio di Google segue un piano simile già delineato per il browser web Chrome dell’azienda. Viene anche dopo che Apple ha introdotto strumenti simili che bloccano la capacità delle app di tracciare i loro utenti al di fuori della ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 febbraio 2022)ha annunciato piani peril suoal sistema operativo mobilecome parte degli sforzi che dice miglioreranno ladegli utenti. Il gigante della tecnologia ha detto che sta iniziando una “iniziativa pluriennale” per introdurre il nuovo sistema e cambierà il modo in cui gli inserzionisti possono tracciare gli utenti attraverso diverse applicazioni su mobile. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> Apple, tracce dei nuovi Mac nel database eurasiatico L’annuncio disegue unsimile già delineato per il browser web Chrome dell’azienda. Viene anche dopo che Apple ha introdotto strumenti simili che bloccano la capacità delle app di tracciare i loro utenti al di fuori della ...

Shortwave: ex googler riportano in vita la mitica Google Inbox Google Inbox non è più con noi da quasi tre anni ormai ... Il problema di Shortwave è che, inevitabilmente, non è gratis. Il piano standard costa 9 dollari al mese per utente - piuttosto caro, insomma ...

