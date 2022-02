G7 | Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe Zelensky a Monaco | “Siamo lo scudo dell’Europa contro l’esercito russo” Uccisi due soldati ucraini

Advertising

News24Wo : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, G7 Esteri: Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe #ucraina #russia… - MediasetTgcom24 : Ucraina, G7 Esteri: Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe #ucraina #russia -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca scelga

Il Sole 24 ORE

Il presidente americano ha lasciato però aperta la porta al negoziato con: 'La Russia può ...non ci sono testimonianze' in proposito 'e sfida il buonsenso credere che l'Ucrainaquesto ...Poi, dopo il bastone, la carota e la porta aperta al negoziato con: "La Russia può ancora ...non ci sono testimonianze' in proposito 'e sfida il buonsenso credere che l'Ucrainaquesto ...23.00 Von der Leyen:"Pronte sanzioni a Mosca" "C'è ancora tempo per la diplomazia e per la soluzione pacifica. Ma nel caso in cui la Russia scelga l'aggressione, è pronto un robusto pacchetto di san- ...(LaPresse) – Mosca insiste sul “ritiro di tutte le forze armate e le armi statunitensi di stanza nell’Europa centro-orientale e sud-orientale e negli Stati baltici”. Roma, 17 feb. E’ quanto si legge n ...