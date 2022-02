Foggia: caduto da impalcatura, operaio 61enne in rianimazione Incidente sul lavoro (Di sabato 19 febbraio 2022) Era al lavoro in un cantiere non lontano dalla stazione ferroviaria. È caduto da un’impalcatura al suolo ed ha riportato gravi ferite. L’operaio 61enne è stato trasportato in elisoccorso al policlinico Riuniti di Foggia ed è ricoverato in rianimazione. L'articolo Foggia: caduto da impalcatura, operaio 61enne in rianimazione <small class="subtitle">Incidente sul lavoro</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 19 febbraio 2022) Era alin un cantiere non lontano dalla stazione ferroviaria. Èda un’al suolo ed ha riportato gravi ferite. L’è stato trasportato in elisoccorso al policlinico Riuniti died è ricoverato in. L'articolodain sul proviene da Noi Notizie..

