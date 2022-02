Empoli, Andreazzoli: «Benassi? Sta mandano ottimi messaggi» (Di sabato 19 febbraio 2022) Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato prima del match di Serie A contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro la Sampdoria. Le sue parole: DICHIARAZIONI – «Benassi? Nella scelta della formazione iniziale ci sono tante valutazioni, abbiamo bisogno di fare ragionamenti che ci hanno portato a questa scelta. Lui è tutta la settimana che manda giusti messaggi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Aurelio, allenatore dell’, ha parlato prima del match di Serie A contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni Aurelio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro la Sampdoria. Le sue parole: DICHIARAZIONI – «? Nella scelta della formazione iniziale ci sono tante valutazioni, abbiamo bisogno di fare ragionamenti che ci hanno portato a questa scelta. Lui è tutta la settimana che manda giusti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

