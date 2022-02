Dove vedere Roma-Verona, orario e canale diretta tv e streaming oggi 19 febbraio 2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) La 26esima giornata di campionato di serie A vede scendere in campo, tra le tante squadre, anche la Roma, che dovrà fare i conti con l’Hellas Verona che farà visita allo stadio Olimpico della Capitale. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sul match, dall’orario alla diretta tv fino alle possibili formazioni. Roma-Verona: le possibili formazioni di sabato 19 febbraio 2022 La squadra di Josè Mourinho è reduce dal pareggio contro il Sassuolo e ora è chiamata a vincere. I giallorossi potrebbero scendere in campo con un 4-3-1-2 e schierare: Rui Patricio, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina, Veretout, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini e Felix-Abraham. Mentre il Verona potrebbe schierare un 3-4-2-1 e far giocare Montipò, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) La 26esima giornata di campionato di serie A vede scendere in campo, tra le tante squadre, anche la, che dovrà fare i conti con l’Hellasche farà visita allo stadio Olimpico della Capitale. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sul match, dall’allatv fino alle possibili formazioni.: le possibili formazioni di sabato 19La squadra di Josè Mourinho è reduce dal pareggio contro il Sassuolo e ora è chiamata a vincere. I giallorossi potrebbero scendere in campo con un 4-3-1-2 e schierare: Rui Patricio, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina, Veretout, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini e Felix-Abraham. Mentre ilpotrebbe schierare un 3-4-2-1 e far giocare Montipò, ...

