Decreto caro bollette: in cosa consiste e quali misure prevede (Di sabato 19 febbraio 2022) Un Decreto che mira ad anestetizzare gli effetti del caro bollette per il secondo trimestre dell'anno: da aprile a giugno 2022. È in sintesi questo l'obiettivo del nuovo intervento del governo, teso a supportare famiglie e imprese in una fase in cui gli aumenti di gas ed energia elettrica rischiano di diventare un peso troppo grande. Un provvedimento in cui sono presenti anche interventi strutturali finalizzati ad aumentare la produzione di gas autoctona. Il varo del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri mette in campo 8 miliardi, di cui 5,8 avranno la funzione specifica di contenere i rialzi del prezzo delle bollette legati agli aumenti dei costi energetici a livello internazionale. Anche perché si tratta di una situazione che, a livello economico, rischia di gravare pesantemente sulla fase di ripresa ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 19 febbraio 2022) Unche mira ad anestetizzare gli effetti delper il secondo trimestre dell'anno: da aprile a giugno 2022. È in sintesi questo l'obiettivo del nuovo intervento del governo, teso a supportare famiglie e imprese in una fase in cui gli aumenti di gas ed energia elettrica rischiano di diventare un peso troppo grande. Un provvedimento in cui sono presenti anche interventi strutturali finalizzati ad aumentare la produzione di gas autoctona. Il varo del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri mette in campo 8 miliardi, di cui 5,8 avranno la funzione specifica di contenere i rialzi del prezzo dellelegati agli aumenti dei costi energetici a livello internazionale. Anche perché si tratta di una situazione che, a livello economico, rischia di gravare pesantemente sulla fase di ripresa ...

