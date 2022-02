Conferenza sulla sicurezza di Monaco: si discute della crisi ucraina (Di sabato 19 febbraio 2022) È iniziata la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il tema principale della Conferenza è la crisi ucraina. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha puntato il dito contro la politica della paura attuata da Mosca. La vicepresidente americana, Kamala Harris, ha affermato che gli USA e gli alleati sono pronti ad attuare Leggi su periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022) È iniziata ladi. Il tema principaleè la. La presidenteCommissione europea, Ursula von der Leyen, ha puntato il dito contro la politicapaura attuata da Mosca. La vicepresidente americana, Kamala Harris, ha affermato che gli USA e gli alleati sono pronti ad attuare

