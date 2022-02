Cimitero Palermo, oltre 1000 morti insepolti: è assurdo (Di sabato 19 febbraio 2022) Palermo – Continuano ad aumentare le bare insepolte al Cimitero di Palermo. Hanno superato quota mille le bare insepolte, accatastate in depositi e spazi di fortuna, al Cimitero palermitano dei Rotoli. Un’emergenza cominciata nell’autunno 2019, quando le salme in attesa di sepoltura erano poco più di 400, che si è aggravata nel tempo. Ai Rotoli manca proprio tutto: da un forno crematorio funzionante (è guasto dal marzo 2020), ai sacchi per le estumulazioni, che gli uffici (aperti a singhiozzo per mancanza di personale) hanno “dimenticato” di ordinare. Non sono stati sufficienti neppure i loculi messi a disposizione da un Cimitero gestito da una fondazione, il Sant’Orsola, in collaborazione con la Feniof, l’associazione delle imprese funebri. Nelle ultime settimane la situazione ha registrato un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022)– Continuano ad aumentare le bare insepolte aldi. Hanno superato quota mille le bare insepolte, accatastate in depositi e spazi di fortuna, alpalermitano dei Rotoli. Un’emergenza cominciata nell’autunno 2019, quando le salme in attesa di sepoltura erano poco più di 400, che si è aggravata nel tempo. Ai Rotoli manca proprio tutto: da un forno crematorio funzionante (è guasto dal marzo 2020), ai sacchi per le estumulazioni, che gli uffici (aperti a singhiozzo per mancanza di personale) hanno “dimenticato” di ordinare. Non sono stati sufficienti neppure i loculi messi a disposizione da ungestito da una fondazione, il Sant’Orsola, in collaborazione con la Feniof, l’associazione delle imprese funebri. Nelle ultime settimane la situazione ha registrato un ...

Advertising

quotidianodirg : #Sicilia #bare Cimitero Palermo, oltre 1000 morti insepolti: è assurdo - nieddupierpaolo : RT @ROBERTOCERVA: Qua si guardano bene a non usare i camion militari per trasportarle al fine di creare terrore..... - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Palermo, superata quota mille bare insepolte al cimitero dei Rotoli - Lasiciliaweb : Oltre mille bare insepolte al cimitero dei Rotoli Palermo. Emergenza senza fine, forno crematorio guasto da quasi 2… - giancarlosniper : Palermo, al cimitero dei Rotoli sono oltre mille i morti non sepolti -