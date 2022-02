Calcio: Spalletti, 'Cagliari o Barcellona, non cambia nulla, vorrei tredici gioie di fila' (Di sabato 19 febbraio 2022) Napoli, 19 feb. - (Adnkronos) - "Che sia Cagliari o Barcellona, il concetto per noi non cambia. Solo chi non sa nulla di Calcio può pensare che il match di lunedì possa portare meno insidie rispetto a quelli contro Barça o Inter. Il Cagliari è una squadra rinforzata, in fiducia e in sintonia con il suo allenatore che ha lavorato a Napoli dimostrando tutte le sue qualità". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, a due giorni dal match con il Cagliari dell'ex tecnico azzurro Walter Mazzarri. "Noi vogliamo giocare al massimo tutte le partite, senza fare calcoli a lunga distanza -aggiunge Spalletti a Radio Kiss Kiss Napoli-. Io sono già entrato nel vivo del campionato dal primo istante che sono arrivato a Napoli. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Napoli, 19 feb. - (Adnkronos) - "Che sia, il concetto per noi non. Solo chi non sadipuò pensare che il match di lunedì possa portare meno insidie rispetto a quelli contro Barça o Inter. Ilè una squadra rinforzata, in fiducia e in sintonia con il suo allenatore che ha lavorato a Napoli dimostrando tutte le sue qualità". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano, a due giorni dal match con ildell'ex tecnico azzurro Walter Mazzarri. "Noi vogliamo giocare al massimo tutte le partite, senza fare calcoli a lunga distanza -aggiungea Radio Kiss Kiss Napoli-. Io sono già entrato nel vivo del campionato dal primo istante che sono arrivato a Napoli. ...

