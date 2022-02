Bolshunov fa tris | è d' oro nella 50 km ridotta a 30 Salvadori 18°

Advertising

Doppietta russa nella 50 km di fondo ridotta a 30 a causa delle raffiche di vento che hanno spazzato la pista di Zhangjiakou: Alexandersi prende il terzo oro (e la quinta medaglia) di questi Giochi e in 1h11'32"7 batte il compagno di squadra Yakimushkin (a 5"5) e il norvegese Kruger, arrivato in Cina meno di una settimana ...... il francese Lucas Chavanat e i due russi, Alexandere Alexander Terentev. 08.53 In ... A Dresda ha già vinto nel gennaio del 2018 e nel dicembre del 2020: si punta al. 08.51 Partiamo da ...A trionfare nonostante le condizioni difficili è stato Alexander Bolshunov di ROC, eguito dal compagno di squadra ... l'opportunità di calare il tris di medaglie conquistate ai Giochi invernali è ...