Attenzione a queste 5 bufale sull'autovelox (Di sabato 19 febbraio 2022) In rete circolano notizie errate su come evitare il flash dell'autovelox e, quindi, la relativa multa: ecco quali sono le principali fake news e perché occorre prestare Attenzione Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) In rete circolano notizie errate su come evitare il flash dell'e, quindi, la relativa multa: ecco quali sono le principali fake news e perché occorre prestare

Advertising

step883r : @jonghoney6 @mjnqi Io non so se si stesse riferendo a qualcuno in particolare, io parlo in generale e per la mia es… - __ChasingStars : Che poi 1) io non li credo minimamente capaci di queste cose così subdole, giochini per attirare attenzione e robe… - FunnyVegan : RT @EssereAnimali: ?? Da Nord a Sud, l'Italia è ricchissima di prodotti vegan a marchio I.G.P. e D.O.P. Abbiamo fatto una lista di queste… - BellaelaE : É vero -per fortuna- che Jess fa di testa sua, il problema é che queste chiacchiere insistenti creano quel clima di… - mericolleoni : @CathVoicesITA Ho letto con attenzione e poi la frase 'cosiddetti vaccini anticovid' mi ha aperto gli occhi . Sono… -