Alchimia a colori per Lumiere che si veste di nuove eleganti tonalità

(Di sabato 19 febbraio 2022) Primavera a tutto colore per Foscarini e la sua amata: Cipria, Creta e Sahara sono le inedite vellutate ed avvolgenti sfumature, protagoniste della nuova collezioneNuances, ultima nata della famiglia di lampade da tavolo firmate da Rodolfo Dordoni, rilettura in chiave contemporanea della classica abat-jour. Tra i best-seller Foscarini, oggi la nuova collezioneNuances viene proposta con diffusore e base in metallo cromaticamente coordinati. Progetto del 1990 a firma di Rodolfo Dordoni,è diventata un’icona di design contraddistinta dal prezioso diffusore in vetro soffiato e dall’inconfondibile treppiede in alluminio. In due dimensioni, Grande e Piccola, da 32 anni espressione di un flusso creativo in costante rinnovamento, nei, nelle finiture, nelle proporzioni e ...