A Dubai Musetti pesca Djokovic al primo turno

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il forfait a Doha per la febbre, Lorenzotorna in campo a(2.949.665 dollari, cemento) grazie a una wild card. Il sorteggio non è stato molto benevolo:hato il numero ...

Ultime Notizie dalla rete : Dubai Musetti

Djokovic ha già vinto 5 volte il torneo die ritrovadopo la sfida negli ottavi del Roland Garros 2021, quando l'azzurro salì due set a zero prima di cedere al quinto.Tabelloni E' stato sorteggiato il tabellone dell' ATP 500 di2022, torneo che prenderà il via il 21 febbraio, e il nome che svetta su tutti è quello di ... sarà infatti Lorenzo, che ha ...Il tabellone e gli accoppiamenti del torneo Atp 500 di Dubai (cemento). Grande attesa per il primo appuntamento ... Il numero uno del mondo affronterà al primo turno niente di meno che Lorenzo Musetti ...Il 20enne, che ora sarà seguito da coach Simone Vagnozzi, parteciperà al torneo ATP 500 di Dubai, in programma sul cemento indoor ... debutterà contro il nostro Lorenzo Musetti, poi sulla carta le ...