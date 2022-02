VIDEO – Skicross | Pechino 2022 | Ryan Regez si impone davanti ad Alex Fiva | è festa per la Svizzera

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Si è chiusa con il successo dello svizzerola gara difreestyle delle Olimpiadi di, con l’atleta elvetico che ha dominato il tracciato condiviso con il connazionale, facendo poi doppietta all’arrivo e prendendosi le due medaglia più pregiate. Una gara condotta sin dall’inizio, prendendosi la testa già dalle prime gobbe e guadagnandosi il margine decisivo in una curva doveè stato minacciato dal russo Sergej Ridzik.ha continuato per la sua strada e con il pettorale verde ha tagliato per primo l’arrivo,e Ridzik. Oro e argento dunque alla, che si è confermata tra le fucine di talento di questa disciplina, con ...