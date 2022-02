Torna “Belve”, ma è caos per l’intervista a Elettra Lamborghini (Di venerdì 18 febbraio 2022) Torna in Tv “Belve”, il programma condotto con energia da Francesca Fagnani e che andrà in onda dal 18 febbraio tutti i venerdì in seconda serata. Un salotto televisivo “scomodo” dove assisteremo ancora una volta alle interviste senza filtri e che a poche ore dal debutto deve fare i conti con una polemica infuocata che ha come protagonista Elettra Lamborghini, prima e attesissima ospite del programma. La Rai blocca tutto L’ereditiera, dopo aver concesso l’intervista, ha avuto delle perplessità e ha chiesto di poterla rivedere per tagliare alcuni pezzi, ricevendo una risposta negativa da parte di Francesca Fagnani. Dopo l’intervento dei suoi legali, però, la Rai ha deciso di bloccare tutto. L’attesa intervista senza filtri, è saltata del tutto. ”E’ successo che per l’intervista – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)in Tv “”, il programma condotto con energia da Francesca Fagnani e che andrà in onda dal 18 febbraio tutti i venerdì in seconda serata. Un salotto televisivo “scomodo” dove assisteremo ancora una volta alle interviste senza filtri e che a poche ore dal debutto deve fare i conti con una polemica infuocata che ha come protagonista, prima e attesissima ospite del programma. La Rai blocca tutto L’ereditiera, dopo aver concesso, ha avuto delle perplessità e ha chiesto di poterla rivedere per tagliare alcuni pezzi, ricevendo una risposta negativa da parte di Francesca Fagnani. Dopo l’intervento dei suoi legali, però, la Rai ha deciso di bloccare tutto. L’attesa intervista senza filtri, è saltata del tutto. ”E’ successo che per– ...

