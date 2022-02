“Stop accanimento sui non vaccinati e riapriamo tutto” | Crisanti scatenato contro le restrizioni

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb — Togliere tutti i divieti, da subito, come del resto si fa in tutta Europa mentre noi stiamo a guardare, impantanati in un dedalo infinito die atrocità burocratiche di nessuna utilità sanitaria: lo pensa un rinsavitointervistato oggi dal Giornale. «Viviamo una fase in cui la popolazione ha la massima copertura vaccinale. Più tardiamo questa misura e meno dura la protezione collettiva».: rinviare le aperture è pericoloso dal punto di vista sanitario Togliere le misure anti-Covid in questo momento, secondo il professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova rappresenterebbe una soluzione utile dal punto di vista sanitario: bisogna approfittare ora della drastica discesa del virus. «Ora abbiamo la curva dei contagi in picchiata e milioni di immunizzati il cui livello di ...

ManForm_ : RT @IlPrimatoN: 'Più tardiamo l'addio ai divieti, meno dura la protezione collettiva' - IlPrimatoN : 'Più tardiamo l'addio ai divieti, meno dura la protezione collettiva' - sienatorix : Forse il #gfvip dovrebbe capire che al pubblico appassionava la storia di Alex e Soleil perché c’era, di puro senti… - marco061066 : RT @sten_lomonaco: Si evince che l'accanimento dei vaccinati contro i non vaccinati e' il fatto che lo hanno preso nel culo STOP! - sten_lomonaco : Si evince che l'accanimento dei vaccinati contro i non vaccinati e' il fatto che lo hanno preso nel culo STOP! -

Ultime Notizie dalla rete : Stop accanimento

Adnkronos

Cosa sta succedendo? "Siamo di fronte a un vero e propriocontro una delle voci più ... Tra le cose fatte, c'è stato il discussoai bandi per le concessioni balneari a Ostia voluti ...In questo periodo, il vero patriottismo sta nell'andare contro il pensiero unico che pervade ogni forma di comunicazione e quindi:all'terapeutico e all'allarmismo sul Covid19,...William De Vecchis lascia la Lega e passa ad ItalExit. “Quest'oggi, il rispetto per i miei elettori e per il mio mandato hanno portato a ...William De Vecchis lascia la Lega e passa al gruppo Italexit per l'Italia. "Quest’oggi, il rispetto per i miei elettori e per il mio mandato hanno portato a questa decisione. Ho combattuto per rappres ...