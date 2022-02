Speed skating, gli avversari in semifinale di Michele Malfatti e Andrea Giovannini (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Italia ha ottenuto in extremis un secondo pass per la mass start maschile dello Speed skating dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: oltre ad Andrea Giovannini ci sarà anche Michele Malfatti. Gara prevista domani, sabato 19 febbraio: prima semifinale alle ore 08.00, seconda alle ore 08.15, finale alle ore 09.30. Come da regolamento, i due atleti della stessa nazionalità sono stati inseriti in semifinali diverse: nella prima scenderà in pista Michele Malfatti col caschetto numero 15, nella seconda sarà in gara Andrea Giovannini, che indosserà il numero 2. Questa la progressione prevista nella gara maschile: due semifinali da 15, i migliori 8 atleti di ogni semifinale ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Italia ha ottenuto in extremis un secondo pass per la mass start maschile dellodei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: oltre adci sarà anche. Gara prevista domani, sabato 19 febbraio: primaalle ore 08.00, seconda alle ore 08.15, finale alle ore 09.30. Come da regolamento, i due atleti della stessa nazionalità sono stati inseriti in semifinali diverse: nella prima scenderà in pistacol caschetto numero 15, nella seconda sarà in gara, che indosserà il numero 2. Questa la progressione prevista nella gara maschile: due semifinali da 15, i migliori 8 atleti di ogni...

