Short track | Gios su Arianna Fontana | “Adora le polemiche Non dica che i maschi l’hanno fatta cadere”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La polemica trae i vertici della Federghiaccio continua tenere banco in questi ultimi giorni delle Olimpiadi di Pechino 2022. Lo scontro, che ha radici molto lontane nel tempo, sembra essere più aspro che mai e potrebbe mettere a rischio la continuazione della carriera della plurimedagliata nel prossimo quadriennio olimpico. Il presidente della FISG, Andrea, come riportato da Gazzetta dello Sport, è tornato sulla questione cheaveva sollevato nei giorni precedenti, denunciando i i compagni della squadrale, rei di averla attaccata durante gli allenamenti, facendolaripetutamente sul ghiaccio: “Questa accusa è inaccettabile, perchè questiche, sono ...

Alle accuse della campionessa olimpica di, secondo la quale la Fisg l'avrebbe addirittura ostacolata nel suo avvicinamento ai Giochi, Gios ha risposto ricordando che la "federazione si è ...Per Gios le parole di Fontana sono totalmente ingiuste, sia per contenuto che per tempistiche: ' Questo episodio è successo tre anni fa a Courmayeur . In quei giorni c'era suo fratello e quindi siamo ...La polemica tra Arianna Fontana e i vertici della Federghiaccio continua tenere banco in questi ultimi giorni delle Olimpiadi di Pechino 2022. Lo scontro, che ha radici molto lontane nel tempo, sembra ...Fontana ha chiesto che la FISG, tra l'altro con un bilancio trionfale in questa rassegna visto che, sino ad ora, i due soli ori azzurri arrivano dal ghiaccio con l'impresa di Arianna e del doppio ...