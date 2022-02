Sci alpino | startlist Team Event Olimpiadi | orari 19 febbraio | programma | tv | streaming | chi parteciperà

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Sabato 19andrà in scena ildi scialleInvernali di Pechino 2022, la gara a squadre miste. Si gareggia in gigante parallelo: ogni formazione schiera quattro atleti (due uomini e due donne), che si fronteggiano tra loro in scontri diretti, chi vince più sfide passa il turno. Si incomincia con gli ottavi di finale. L’Italia se la vuole giocare sfruttando un quartetto decisamente solido e dall’eleveta qualità tecnica: Federica Brignone (già capace di conquistare due medaglie a Pechino), Marta Bassino (Campionessa del Mondo in parallelo), Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer (delusi per le uscite tra gigante e slalom). Sci, il tabellone dell’Italia nel: le avversarie dagli ottavi alla finale Di ...

Se in campo femminile abbiamo comunque due certezze, che vantano anche podi e piazzamenti tra le prime cinque in Coppa del Mondo, al maschile invece Luca De Aliprandini ed Alex Vinatzer non vantano ...Vedremo chi schiereranno i tecnici nordamericani, dovrebbero essere della partita Mikaela Shiffrin, Paula Moltzan, River Radamus e uno fra Tommy Ford e Luke Winters. L'ago della bilancia pende sempre ...Sabato 19 febbraio andrà in scena il Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, la gara a squadre miste. Si gareggia in gigante parallelo: ogni formazione schiera quattro ...Sabato 19 febbbraio andrà in scena l’ultima gara di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si tratta del Team Event, la gara a squadre miste che si disputerà sulla pista di Yanqing. Le ...