Rinnovo Kyriakopoulos, ufficiale: contratto con il Sassuolo fino al 2025 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Giorgos Kyriakopoulos rinnova il proprio contratto con il Sassuolo. Il comunicato ufficiale del club neroverde Come comunicato dal Sassuolo, il terzino Kyriakopoulos ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con i neroverdi. LA NOTA – «L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il Rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Giorgos Kyriakopoulos (1996, difensore) fino al 30 Giugno 2025». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Giorgosrinnova il propriocon il. Il comunicatodel club neroverde Come comunicato dal, il terzinoha rinnovato ufficialmente il propriocon i neroverdi. LA NOTA – «L’Unione SportivaCalcio comunica ilcontrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Giorgos(1996, difensore)al 30 Giugno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

