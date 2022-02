“Quarto Grado”, le anticipazioni della puntata di oggi 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) . torna su Retequattro il programma condotto da Giaunluigi Nuzzi oggi, venerdì 18 febbraio, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa il 5 gennaio. Ieri sera, su #Retequattro, record stagionale per @QuartoGrado con 1.263.000 spettatori e il 7.27% di share. Il programma condotto da @GianluigiNuzzi con @AlessandraViero si conferma leader dell’informazione della prima serata con picchi del 12.62% di share e 1.799.000 spettatori pic.twitter.com/DlqPtqGPgV — QuiMediaset (@QuiMediaset it) February 12, 2022 Omicidio o ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) . torna su Retequattro il programma condotto da Giaunluigi Nuzzi, venerdì 18, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa il 5 gennaio. Ieri sera, su #Retequattro, record stagionale per @con 1.263.000 spettatori e il 7.27% di share. Il programma condotto da @GianluigiNuzzi con @AlessandraViero si conferma leader dell’informazioneprima serata con picchi del 12.62% di share e 1.799.000 spettatori pic.twitter.com/DlqPtqGPgV — QuiMediaset (@QuiMediaset it) February 12, 2022 Omicidio o ...

