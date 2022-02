Perché le autorità di UK e Israele hanno dei timori verso Binance (Di venerdì 18 febbraio 2022) FCA del Regno Unito afferma che la partnership di Binance con Paysafe è al di là del suo controllo L'organismo di vigilanza finanziaria mantiene ancora delle riserve, e insiste sugli avvertimenti di "rischio significativo" emessi contro l'exchange lo scorso anno L'autorità israeliana per il mercato dei capitali ha sospeso le operazioni di Binance nel paese fino a quando la questione della licenza in sospeso non sarà stata chiarita Binance ha fatto parlare di sé questa settimana, sia nel bene che nel male. L'exchange di criptovalute ha annunciato il rebranding di alcuni dei suoi asset all'inizio di questa settimana. È stato anche riferito che è sotto i riflettori delle autorità finanziarie del Regno Unito. Non molto tempo dopo, il regolatore del mercato israeliano ha lanciato l'allarme sullo scambio ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 18 febbraio 2022) FCA del Regno Unito afferma che la partnership dicon Paysafe è al di là del suo controllo L'organismo di vigilanza finanziaria mantiene ancora delle riserve, e insiste sugli avvertimenti di "rischio significativo" emessi contro l'exchange lo scorso anno L'israeliana per il mercato dei capitali ha sospeso le operazioni dinel paese fino a quando la questione della licenza in sospeso non sarà stata chiaritaha fatto parlare di sé questa settimana, sia nel bene che nel male. L'exchange di criptovalute ha annunciato il rebranding di alcuni dei suoi asset all'inizio di questa settimana. È stato anche riferito che è sotto i riflettori dellefinanziarie del Regno Unito. Non molto tempo dopo, il regolatore del mercato israeliano ha lanciato l'allarme sullo scambio ...

