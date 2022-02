OnePlus Nord CE 2 5G adesso ufficiale | conviene comprarlo?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) IlCE 2 5G è stato presentato poche ore fa, edsi identifica come la nuova proposta di fascia media del produttore cinese. Le colorazioni scelte per l’occasioni sono Bahama Blue (con effetto gradiente, peraltro resistente alle impronte digitali) e Mirror Gray (a specchio). Il device integra uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate fino a 90Hz, ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 900 (fino a 12GB di RAM e fino a 256GB di storage interno, espandibile tramite microSD fino a 1TB). Il telefono è equipaggiato con OxygenOS 11, con la prossima iterazione in arrivo nella seconda parte dell’anno (sono garantiti 2 anni di aggiornamenti rispetto alla versione Android e 3 anni di patch di sicurezza mensili). IlCE 2 5G include ...