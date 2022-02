Olimpiadi 2026, Gianpietro Ghedina: “La testa dei Giochi sarà a Milano, il cuore a Cortina” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da un’Olimpiade all’altra. Stanno per terminare i Giochi Olimpici invernali in quel di Pechino e a breve ci sarà il passaggio di testimone verso la prossima edizione. L’Italia è in trepidante attesa: nel 2026 infatti spazio a Milano-Cortina, Olimpiadi di casa per il Bel Paese dove le emozioni saranno sicuramente a livelli altissimi. In programma oggi la conferenza dedicata al ‘flag handover’, il passaggio della bandiera olimpica in programma durante la cerimonia di chiusura. A parlare il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina: “La ragione e la testa sara’ a Milano, l’emozione e il cuore sicuramente nella nostra località. Siamo certi che sarà una grande ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da un’Olimpiade all’altra. Stanno per terminare iOlimpici invernali in quel di Pechino e a breve ciil passaggio di testimone verso la prossima edizione. L’Italia è in trepidante attesa: nelinfatti spazio adi casa per il Bel Paese dove le emozioni saranno sicuramente a livelli altissimi. In programma oggi la conferenza dedicata al ‘flag handover’, il passaggio della bandiera olimpica in programma durante la cerimonia di chiusura. A parlare il sindaco did’Ampezzo,: “La ragione e lasara’ a, l’emozione e ilsicuramente nella nostra località. Siamo certi cheuna grande ...

