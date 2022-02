Le corse sospese della linea 1 della Metropolitana, cronaca dal surrealismo napoletano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuella di oggi è stata una mattinata di ordinario caos sul fronte della viabilità a Napoli. Alla manifestazione degli studenti contro l’alternanza scuola-lavoro che ha paralizzato il traffico dall’area di piazza Garibaldi al Plebiscito (una volta c’erano i disoccupati organizzati), si è aggiunto il mancato funzionamento della linea 1 della Metropolitana sulla tratta Garibaldi-Dante. Centinaia di pendolari e utenti della metro hanno dovuto sopportare, per l’ennesima volta, disagi, disservizi e ritardi per nulla leniti da una comunicazione pronta ed efficace di Anm, l’azienda partecipata al 100% da Palazzo San Giacomo che la gestisce. L’azienda ha avuto la sola attenzione di incollare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuella di oggi è stata una mattinata di ordinario caos sul fronteviabilità a Napoli. Alla manifestazione degli studenti contro l’alternanza scuola-lavoro che ha paralizzato il traffico dall’area di piazza Garibaldi al Plebiscito (una volta c’erano i disoccupati organizzati), si è aggiunto il mancato funzionamentosulla tratta Garibaldi-Dante. Centinaia di pendolari e utentimetro hanno dovuto sopportare, per l’ennesima volta, disagi, disservizi e ritardi per nulla leniti da una comunicazione pronta ed efficace di Anm, l’azienda partecipata al 100% da Palazzo San Giacomo che la gestisce. L’azienda ha avuto la sola attenzione di incollare ...

Ultime Notizie dalla rete : corse sospese Covid, carenza personale Atv: ecco le corse sospese il 16 febbraio 2022 Carenza di personale Atv Scusandosi per il disagio, l'azienda Atv ha reso noto che oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, sarà impossibilitata ad effettuare tutte le corse normalmente programmate a ...

Interruzione dell'energia elettrica: il 16 febbraio la funicolare chiude per due ore Domani mattina (mercoledì 16 febbraio), dalle 9 alle 11, le corse della funicolare che collega viale Vittorio Emanuele II a piazza Mercato delle Scarpe verranno temporaneamente sospese.

