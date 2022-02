Il presidente Gios | «Il marito della Fontana non può dirigere tutte le squadre»

(Di venerdì 18 febbraio 2022) IlFederazione sport ghiaccio, Andrea, torna a parlare delle accuse mosse da Ariannadi qualche giorno fa. «Ariannaè il miglior assettfederazione. È una nostra priorità. È stata messa nelle condizioni ottimali, in base alle sue richieste personali e di suo– l’allenatore Anthony Lobello – Però non riteniamo che la figura delsia quella ideale perle. Su questo non possiamo derogare».dichiara che la Federazione ha sempre assecondatole richieste: «Abbiamo approvato tutto il programma presentatoci dal signor Anthony ...

Queste rotture sono negative", ha proseguito. Ildi Federghiaccio ha accompagnato la quadra maschile del bronzo in conferenza stampa, ma non la Fontana con cui non parla dal 12 ...prosegue e conferma che per Lobello non ci sarà mai la possibilità di diventare CT : 'La FISG si è assunta tutte le spese della preparazione di Arianna. Lobello ci ha presentato un programma e lo ...di sicuro negli ultimi sei mesi, aiutandola a crescere". Sono accuse, secondo il presidente della Federghiaccio Andrea Gios, che "hanno distrutto il clima nella squadra".Con la medaglia d’argento conquistata nei 1500 metri femminili di short track (la sua terza a Pechino 2022), Arianna Fontana si è confermata un’eccellenza italiana. La campionessa di short track è ...