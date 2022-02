Il Master Camp si svela | presentazione del team di VR46 e Yamaha

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Valentino Rossi non corre più con, ma la suacontinua a collaborare con la casa di Iwata attraverso il. Oggi la scuderia nata da questa joint venture ha presentato i colori 2022, e la sua struttura complessiva. Gelete Nieto sarà ilmanager della squadra che schiererà due Kalex per il mondiale Moto2. Manuel Gonzalez arriva dal mondiale Supersport, alla ricerca di un posto al sole nel motomondiale. Al suo fianco correrà Keminth Kubo, pilota nippo-thailandese già membro deldai tempi dell’europeo di categoria (ex CEV).presenta la squadra Moto2e ...

